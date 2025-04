Kvaratskhelia eurogoal col PSG in Champions | crescono i rimpianti del Napoli e di Conte

Kvaratskhelia segna un eurogoal decisivo con il Paris Saint-Germain in Champions League. Sotto gli occhi del principe del Galles, William. Leggi su Calciomercato.com Khvichasegna undecisivo con il Paris Saint-Germain inLeague. Sotto gli occhi del principe del Galles, William.

