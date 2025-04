Volley femminile Conegliano vola in finale scudetto! Sfida totale con Milano Novara eliminata a testa alta

Conegliano ha sconfitto Novara per 3-1 (28-26; 23-25; 25-20; 25-16) nella gara-4 della semifinale scudetto di Volley femminile e ha così chiuso la serie per 3-1, qualificandosi all’atto conclusivo da disputare contro Milano. Le Campionesse d’Italia hanno dovuto lottare strenuamente nei primi due set contro la compagine piemontese, ma hanno poi pian piano preso campo e hanno fatto la differenza contro le padrone di casa.La Igor viene eliminata a testa altissima, dopo aver interrotto la striscia di imbattibilità di Conegliano che durava cinquanta vittorie. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi si erano infatti imposte in gara-2 e poi avevano dettato legge nel primo parziale della terza partita, ma poi sulla lunga distanza si sono dovute arrendere al cospetto della corazzata veneta. Le ragazze di coach Daniele Santarelli andranno a caccia del settimo tricolore di fila (l’ottavo della propria storia), non hanno mai perso un atto conclusivo. Oasport.it - Volley femminile, Conegliano vola in finale scudetto! Sfida totale con Milano, Novara eliminata a testa alta Leggi su Oasport.it ha sconfittoper 3-1 (28-26; 23-25; 25-20; 25-16) nella gara-4 della semidie ha così chiuso la serie per 3-1, qualificandosi all’atto conclusivo da disputare contro. Le Campionesse d’Italia hanno dovuto lottare strenuamente nei primi due set contro la compagine piemontese, ma hanno poi pian piano preso campo e hanno fatto la differenza contro le padrone di casa.La Igor vienealtissima, dopo aver interrotto la striscia di imbattibilità diche durava cinquanta vittorie. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi si erano infatti imposte in gara-2 e poi avevano dettato legge nel primo parziale della terza partita, ma poi sulla lunga distanza si sono dovute arrendere al cospetto della corazzata veneta. Le ragazze di coach Daniele Santarelli andranno a caccia del settimo tricolore di fila (l’ottavo della propria storia), non hanno mai perso un atto conclusivo.

Volley Serie A1 femminile: Milano vola in finale, Conegliano batte Novara. Milano-Scandicci 3-1, Egonu batte Antropova e vola in finale Scudetto. Conegliano trema, poi ribalta Novara. Playoff Scudetto, Conegliano archivia subito la pratica Bergamo e vola in semifinale. Playoff Scudetto, Conegliano archivia subito la pratica Bergamo e vola in semifinale. Coppe europee – Conegliano verso Zagabria, Novara vola in Turchia. Volley, Serie A1 femminile: Conegliano vola, ok Milano e Scandicci. Novara ko a sorpresa. Ne parlano su altre fonti

Volley femminile, Conegliano vola in finale scudetto! Sfida totale con Milano, Novara eliminata a testa alta - Conegliano ha sconfitto Novara per 3-1 (28-26; 23-25; 25-20; 25-16) nella gara-4 della semifinale scudetto di volley femminile e ha così chiuso la serie ... (oasport.it)

Conegliano schiacciasassi: Novara cede 3-1, è la settima finale di fila - Non bastano i 34 punti di Tolok per allungare la serie, Haak e Fahr imprendibili. Dal 16 aprile via alla sfida con Milano per lo scudetto ... (gazzetta.it)

Novara-Conegliano stasera in tv, A1 volley femminile 2025: orario gara-4, programma, streaming - Oggi mercoledì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Novara-Conegliano, gara-4 della semifinale dei playoff scudetto di volley femminile. La corazzata veneta ... (oasport.it)