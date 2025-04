Arbitro 19enne aggredito a calci e pugni durante una partita | calciatori Under 17 squalificati fino al 2030

Leggi su Open.online

Ottoatori17 della Rsc Riposto, squadra dilettantistica della provincia di Catania, sono stati esclusi per cinque anni da ogni competizione di qualsiasi rango o categoria per aver pestato l’al termine della stagione 2025-2026, gli otto giovani atleti non potranno toccare il campo se non nelle partitelle tra amici. Il giudice sportivo della Lega nazionale Dilettanti ha usato il pugno duro per quella che ha definito «una violenza inaudita» consumatasi con il pestaggio del giovaneDiego Alfonzetti dello scorso 5 aprile da parte di giocatori e tesserati del piccolo club catanese al termine di undi categoria Allievi. Oltre ai primi otto, altri dueatori del Riposto sono stati sospesial, mentre un altro tesserato dovrà restare fermo per tre anni,al 4 aprile 2028.