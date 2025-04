Dazi Tronchetti Pirelli | bene Meloni bisogna trattare con Trump

Dazi commerciali con gli Stati Uniti "l'Italia in questo momento è il paese più equilibrato, che propone di trattare. Gli altri propongono di fare dei controDazi: è una sciocchezza. Dobbiamo trattare e credo che la presidente (del Consiglio Giorgia) Meloni cercherà anche di tenere agganciata l'Europa". Lo ha affermato Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli intervistato a "Cinque minuti" da Bruno Vespa, su Raiuno. Sui Dazi "succede quello che ha detto (il presidente Usa Donald) Trump in campagna elettorale: vuole negoziare con tutti. Vuole che tutti vadano a negoziare con lui, quindi bisogna sedersi al tavolo. Mettere controDazi crea solo un pasticcio, si va al tavolo e si negozia. Sarebbe un grave errore – ha insistito l'industriale – e l'Europa purtroppo in quest'ultimo periodo ne ha fatti, di errori.

