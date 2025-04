Ilveggente.it - Sghignazza Sinner: Berrettini amico vero

Gongola Jannik, Matteogli ha fatto un gran bel regalo: l’alleanza azzurra, adesso possiamo dirlo, funziona alla grande.Di chance ne ha avute tante. Tantissime. Ma ha sprecato, contro ogni pronostico, perfino l’ultima. Alexander Zverev non era del tutto spacciato: poteva ancora sperare di raggiungere Jannike addirittura di superarlo, prendendosi il trono del ranking Atp. Non ci è riuscito, però. Neanche la sua amata terra rossa gli ha reso la vita facile.(AnsaFoto) – Ilveggente.itConsiderando gli ottimi risultati che il tedesco ha sempre collezionato sul mattone tritato, in pochi credevano che Matteopotesse essere in grado di batterlo. E il primo set, in effetti, sembrava dare loro ragione. Fino a che, ad un certo punto, non è venuta fuori la voglia, mattissima, che il martello romano aveva di vincere.