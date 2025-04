Juventusnews24.com - Djalo Juventus, c’è già la certezza sul futuro del difensore? Il Porto è intenzionato a… Le ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, c’è già lasuldel? Gli aggiornamenti sul calciatore in prestitoIl giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Bianconera per analizzare quelle che saranno le prossime mosse del calciomercato Juve, soprattuto per quanto riguarda i giocatori in prestito. Tra questi c’è, in prestito al, che dovrebbe ritornare a Torino al termine di questa stagione.PAROLE – «Djalò rientrerà sicuramente dalgallo mentre per quanto riguarda Kostic si dovrebbe andare verso il riscatto, per Arthur servirebbe un passo del giocatore verso il Girona con una decurtazione dell’ingaggio».Leggi sunews24.com