Trump | su dazi accordo possibile con tutti compresa la Cina

Roma, 9 apr. (askanews) – Un accordo con la Cina sul commercio è possibile. Lo ha affermato oggi il presidente Usa Donald Trump, dopo aver annunciato un ulteriore innalzamento dei dazi ritorsivi contro Pechino. Trump ha definito la Cina è il più grande "perpetratore di abusi" nella storia del commercio mondiale, accusando Pechino di aver lucrato per "mille miliardi di dollari" nel commercio con gli Usa e ha definito "ingiusta" questa situazione. Ma il presidente americano ha anche detto che un accordo è possibile con tutti i paesi, compresa la Cina. "Si può raggiungere un accordo con ciascuno di loro. Si arriverà ad un accordo con la Cina. Si arriverà ad un accordo con ognuno di loro. E saranno accordi equi. Io voglio solo accordi equi", ha detto. La stessa Cina "vuole fare un accordo, ma non sa come farlo", ha detto ancora Trump.

