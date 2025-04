Champions successi di Psg e Barcellona

Barcellona-Borussia Dtm 4-0, Paris SGAston Villa 3-1 nell'andata dei quarti. I blaugrana dominano il match coi tedeschi (pericolosi un paio di volte con Guirassy) e passano con Raphinha (25', gol 'rubato' a Cubarsì sulla linea), due volte Lewandowski (48' e 66') e con Yamal (77').I parigini devono rimontare l'Aston Villa, passato con Rogers su azione di contropiede (35', pigro il rientro della difesa Psg).Risultato capovolto con due perle balistiche a firma Doué (39') e Kvaratskhelia (49').Al 92' arrotonda Mendes. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.54-Borussia Dtm 4-0, Paris SGAston Villa 3-1 nell'andata dei quarti. I blaugrana dominano il match coi tedeschi (pericolosi un paio di volte con Guirassy) e passano con Raphinha (25', gol 'rubato' a Cubarsì sulla linea), due volte Lewandowski (48' e 66') e con Yamal (77').I parigini devono rimontare l'Aston Villa, passato con Rogers su azione di contropiede (35', pigro il rientro della difesa Psg).Risultato capovolto con due perle balistiche a firma Doué (39') e Kvaratskhelia (49').Al 92' arrotonda Mendes.

