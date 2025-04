Sololaroma.it - Champions League, il Barcellona cala il poker: tris del PSG

Si è appena conclusa la due giorni di, grazie a due partite ricche di gol e spettacolo. Si parte dal, che ha battuto con un sonoro 4-0 il Borussia Dortmund. Raphinha porta in vantaggio i suoi al 25?, con Robert Lewandowski che dilaga con una doppietta ad inizio ripresa. Ci pensa Lamine Yamal, invece, are ilal 77?, chiudendo definitivamente i conti. I blaugrana compiono un passo concreto verso la semifinale della Coppa Campioni, nella quale affronteranno la vincente del doppio confronto tra Bayern Monaco ed Inter. Per i gialloneri, invece, la montagna da sre sarà più che ardua.In quel del Parco dei Principi, invece, il PSG si è imposto con un secco 3-1 contro l’Aston Villa. Morgan Rogers rompe il ghiaccio a sorpresa al 35?, con Désiré Doue che pareggia il risultato con una super rete a giro.