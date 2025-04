Liberoquotidiano.it - "Come suda". Figlia travolta sui titoli di coda

Il muratore Alberto, pacchista dalle Marche, è il concorrente della puntata di Affari tuoi di mercoledì sera. Ad accompagnarlo, nello studio del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, è laSara. Ma per la coppia non è giornata, anzi serata. Arrivano in fondo con due pacchi blu, da 50 e 200 euro. Eda prassi, De Martino propone l'ultima opportunità: la Regione Fortunata. Niente da fare, però: Alberto e Sara tornano a casa a mani vuote. Niente 100mila euro. E nemmeno il premio "di consolazione" da 50mila. E sui social, i telespettatori si scatenano. Si parte dalla fine: "Non imparano mai.", contesta un appassionato riguardo alla strategia sulla Regione fortunata. "Ma escono sempre le stesse regioni". Si sprecano i commenti sulla: "Comunque aveva i baffi che levano e non faceva nulla, le crisi solo a guardarla", "Comunque lui avrebbe accettato i 33k, non l'ha fatto per la", "Ha deciso la", "Ma povero, mi dispiace torni a casa senza niente", "Lui ancora chiede il parere alla