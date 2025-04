Liberoquotidiano.it - Alkeemia Battery Forum: batterie per auto, nel 2024 +25% delle vendite globali

Leggi su Liberoquotidiano.it

Per il mondoilha segnato un anno di crescita costante a livello globale: nel settoremotive lesono salite del 25% a 17,7 milioni di unità, con un +14% della domanda di vetture ad alimentazione esclusivamente elettrica (Electric Vehicle) e un'impennata del 50% della domanda di vetture ibride (Phev). Il dato è emerso oggi a Venezia all'2025, riunione dei diversi grandi player, professionisti e aziende che operano nell'ecosistema. Per la prima volta in Cina, è stato detto, le"puramente elettriche" hanno raggiunto la parità di prezzo con i veicoli fossili, ed è proprio la Cina che continua a trainare questo mercato, considerando che il 45%dinuove riguarda veicoli elettrici. La tre giorni è organizzata da, azienda della chimica del fluoro con impianto a Marghera (Venezia), con l'obiettivo di favorire la crescita del mercato europeocreando connessioni strategiche lungo tutta la catena del valore e offrendo una panoramica approfondita sui progetti più rilevanti in corso.