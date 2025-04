La Promessa anticipazioni 10 aprile | Jana e Manuel finalmente insieme

insieme cosa accadrà nella puntata di giovedì 10 aprile de La Promessa. Jana e Manuel finalmente si incontrano da soli. La puntata de La Promessa di giovedì 10 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Jana e Manuel riescono ad incontrarsi da soli. La cameriera racconta tutto quello che è successo, ma alla fine non riesce a dirgli che Pia è ancora viva. Intanto, Curro e Manuel iniziano a riflettere su Martina e sul fatto che forse farebbe bene ad accettare il matrimonio tra sua madre e il conte Ayala. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La Promessa, . Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 10 aprile: Jana e Manuel finalmente insieme Leggi su Movieplayer.it Scopriamocosa accadrà nella puntata di giovedì 10de Lasi incontrano da soli. La puntata de Ladi giovedì 10andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delleriescono ad incontrarsi da soli. La cameriera racconta tutto quello che è successo, ma alla fine non riesce a dirgli che Pia è ancora viva. Intanto, Curro einiziano a riflettere su Martina e sul fatto che forse farebbe bene ad accettare il matrimonio tra sua madre e il conte Ayala. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La, .

La Promessa, anticipazioni 10 aprile: Jana e Manuel finalmente insieme. La Promessa: anticipazioni delle puntate dal 7 all’11 aprile 2025. La promessa, puntate dal 7 al 13 aprile: ecco le anticipazioni. La Promessa: anticipazioni da lunedì 7 a domenica 13 aprile! Cruz scopre il tradimento. La Promessa, Anticipazioni puntata del 4 aprile 2025 - Serie TV (2023). La Promessa, puntate dal 31 al 6 aprile: ecco le anticipazioni. Ne parlano su altre fonti

La Promessa Anticipazioni 10 aprile 2025: Jana mente a Manuel per salvare Pia! - Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 10 aprile 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 vedremo che Jana deciderà di non rivelare a Manuel la verità su Pia. (msn.com)

Anticipazioni della puntata de La Promessa del 10 aprile: incontri e rivelazioni inaspettate - Il 10 aprile, su Rete 4, Jana e Manuel si incontrano in un episodio cruciale de "La Promessa", mentre tensioni familiari e rivelazioni sorprendenti arricchiscono la trama della serie. (ecodelcinema.com)

La Promessa: anticipazioni da lunedì 7 a domenica 13 aprile! Cruz scopre il tradimento - La marchesa scoprirà il tradimento di Alonso! Ecco cosa dobbiamo aspettarci di vedere nei nuovi episodi dell'amata soap! (serial.everyeye.it)