Addio già scritto | scappa via dalla Juve e prepara la vendetta

L’effetto Igor Tudor sullantus è ancora tutto da decifrare, ma nelle prime due uscite del tecnico croato sono arrivati segnali incoraggianti. Tuttavia cominciano a emergere i primi malumori alla Cortinassa.Dopo l’esonero di Thiago Motta, l’ex allenatore della Lazio ha raccolto quattro punti in due partite: una vittoria sofferta allo Stadium contro il Genoa e un pareggio di carattere nella trasferta all’Olimpico contro la Roma. Risultati che, almeno per il momento, tengono lantus nel vivo della corsa alla Champions League, vero – e ormai unico – obiettivo stagionale dei bianconeri dopo un periodo di grande smarrimento. Oltre ai punti, Tudor ha iniziato a imprimere il suo marchio tattico. Il passaggio al 3-4-2-1 ha rimescolato le carte e portato con sé alcune scelte coraggiose, come l’esclusione di alcuni acquisti recenti e il rilancio di profili che sembravano ormai fuori dal progetto.