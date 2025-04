Ecco il problema del Napoli la sentenza di Fedele non lascia dubbi

Napoli di Antonio Conte non è riuscito a portarsi ad un solo punto dall'Inter capolista di Simone Inzaghi. Gli azzurri, di fatto, hanno pareggiato lunedì sera allo Stadio Renato Dall'Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano.I partenopei erano anche riusciti a passare in vantaggio con il gol siglato da Frank Anguissa, ma poi gli emiliani hanno riportato il risultato in parità con il gol realizzato da Ndoye. Il Napoli, di fatto, ha giocato un altro brutto secondo tempo. Proprio su quest'ultimo aspetto bisogna registrare delle dichiarazioni importanti rilasciate da Enrico Fedele.Enrico Fedele è netto: "Il Napoli ha un problema fisico"Il procuratore sportivo, esattamente ai microfoni ufficiali di 'Radio CRC', ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:"Non è un problema di come gioca, ma credo che il Napoli abbia un problema fisico.

