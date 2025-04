Inter-news.it - L’Inter è camaleontica in ambito europeo: Inzaghi gestore e stratega

diespugna l’Allianz Arena del Bayern Monaco non a caso. La costruzione di questa vittoria avviene grazie alla strategia e alla gestione maniacale della rosa da parte del tecnico nerazzurro.GESTIONE –batter 2-1 il Bayern Monaco, in casa, nell’andata dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri a Monaco di Baviera hanno fatto vedere la migliore veste in versione europea. I ragazzi hanno giocato un ottimo primo tempo alla pari dei tedeschi, e un secondo tempo più difensivo, che, però, sul finale di gara, ha regalato una gioia grande ai propri tifosi. Non è una vittoria o un’impresa casuale, ma un risultato frutto di numerose componenti che permettono alla squadra di Simonedi trovare energie, forze mentali e soluzioni anche in momenti complicati della gara.