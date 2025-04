Mistermovie.it - Belve 2025: Sabrina Impacciatore, Elly Schlein e altri ospiti annunciati!

Leggi su Mistermovie.it

Preparati, perché sta per tornare uno dei programmi più amati di Rai 2!, con la sua conduttrice Francesca Fagnani, riparte il 22 aprile e promette scintille. Vuoi sapere chi si siederà di fronte alle sue domande pungenti? Un Cast Esplosivo: Chi Oserà Affrontare la Fagnani?Quest'anno,si preannuncia imperdibile grazie a un mix diprovenienti da mondi diversi. Ad aprire le danze ci sarà, protagonista di un promo esilarante che la vede letteralmente "lanciarsi" nel programma. Ma non è finita qui! Politica, Spettacolo e Web: Un Mix VincenteAccanto a, troveremo, Nino Frassica, Raz Degan, Michele Morrone e Milly D’Abbraccio. E le sorprese non finiscono qui: preparati ad accogliere anche Paola Iezzi, Nathalie Guetta, la food blogger Benedetta Rossi e il rapper Guè Pequeno! Un cast variegato che promette di svelare lati inediti e fragilità nascoste.