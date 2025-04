Dazi Trump | Il motivo della mia decisione? La gente era un po’ spaventata

gente stesse diventando un po’ spaventata“. Lo ha detto Donald Trump, durante un evento alla Casa Bianca, motivando le ragioni della sua decisione di una pausa di 90 giorni sui Dazi, dalla quale è però esclusa la Cina. “Ma qualcuno doveva farlo”, la situazione “non era sostenibile” ha detto il presidente degli Stati Uniti, lamentando le pratiche commerciali degli altri Paesi nei confronti del governo di Washington. Lapresse.it - Dazi, Trump: “Il motivo della mia decisione? La gente era un po’ spaventata” Leggi su Lapresse.it “Ho pensato che lastesse diventando un po’“. Lo ha detto Donald, durante un evento alla Casa Bianca, motivando le ragionisuadi una pausa di 90 giorni sui, dalla quale è però esclusa la Cina. “Ma qualcuno doveva farlo”, la situazione “non era sostenibile” ha detto il presidente degli Stati Uniti, lamentando le pratiche commerciali degli altri Paesi nei confronti del governo di Washington.

