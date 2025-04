Costacurta loda l’Inter | Non va mai in difficoltà gli riconosco quella grande forza Barella ha dimostrato di essere tra i più grandi al mondo

Costacurta, ha commentato così il successo di ieri dell’Inter sul Bayern Monaco in Champions LeagueIntervenuto dagli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta commenta e analizza così la vittoria ottenuta ieri sera dall’Inter all’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Queste le parole dell’ex difensore rossonero.PAROLE – «E’ una squadra che non va mai in difficoltà quando dovrebbe andarci, mi sembra palese che quando gioca in velocità abbia una qualità meravigliosa. I gol lo confermano. Credo che nel momento di difficoltà non vanno in difficoltà, quando decidono che l’altra squadra riesce ad essere padrona del campo l’Inter si abbassa e non va mai in difficoltà. Gli riconosco questa grande forza, oltre a delle individualità che sono meravigliose. Internews24.com - Costacurta loda l’Inter: «Non va mai in difficoltà, gli riconosco quella grande forza. Barella ha dimostrato di essere tra i più grandi al mondo» Leggi su Internews24.com di RedazioneL’ex difensore del Milan, Alessandro, ha commentato così il successo di ieri delsul Bayern Monaco in Champions LeagueIntervenuto dagli studi di Sky Sport, Alessandrocommenta e analizza così la vittoria ottenuta ieri sera dalall’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Queste le parole dell’ex difensore rossonero.PAROLE – «E’ una squadra che non va mai inquando dovrebbe andarci, mi sembra palese che quando gioca in velocità abbia una qualità meravigliosa. I gol lo confermano. Credo che nel momento dinon vanno in, quando decidono che l’altra squadra riesce adpadrona del camposi abbassa e non va mai in. Gliquesta, oltre a delle individualità che sono meravigliose.

