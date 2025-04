Internews24.com - Calhanoglu esulta ma pensa già al ritorno a San Siro: «Il lavoro non è ancora finito» – FOTO

di RedazioneIl centrocampista dell’Inter, Hakan, ha voluto mandare un messaggio social dopo il successo contro il Bayern Monaco all’Allianz ArenaAttraverso il proprio profilo Instagram, Hakanha voluto mandare un messaggio perre dopo la vittoria ottenuta dall’Inter per 1 a 2 contro il Bayern Monaco all’andata dei quarti di finale di Champions League. La mente del centrocampista turco è però già alla gara didi mercoledì 16 aprile a San. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan C?alhanoglu (@hakan)IL MESSAGGIO – «Ilnon è.Prossima settimana, tutti insieme ???Henüz biten bir ?ey yok. Haftaya hep beraber, bir bütün olarak ???Job’s not done yet. Next week, all together ???».