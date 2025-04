Risultati Champions League il Barcellona schianta il Borussia Dortmund | una rete clamorosa di Kvaratskhelia regala la vittoria al PSG

Risultati Champions League, il Barcellona schianta il Borussia Dortmund: i resoconti dei match di Coppa

Sono terminate le andate dei quarti di finale di Champions League. Vince il PSG contro l'Aston Villa grazie a tre rete bellissime di Doué, Kvaratskhelia e Nuno Mendes: strada in discesa per i l ritorno a Londra dove la Juve aveva conquistato un pareggio.

Grandissima vittoria anche per il Barcellona di Szczesny che ha vinto 4-0 contro il Borussia Dortmund: doppietta di Lewandowski e reti di Yamal e Rapinha.

