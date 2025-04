Pallamano serie A Gold Vincono le prime quattro in classifica Quinto successo consecutivo del Cingoli

Turno infrasettimanale per il massimo campionato. La ventiduesima giornata della serie A Gold 2024-25 di Pallamano registra le vittorie delle prime quattro della classe che continuano l'entusiasmante duello punto a punto per la conquista della prima posizione.In apertura di giornata Cassano Magnago fa valere il fattore campo e regola la Raimond Sassari 29-21 andando via in progressione dopo il 16-13 della prima parte di gara. Nelle retrovie convincente successo interno della Publiesse Chiaravalle ai danni del Camerano, 32-24 lo score dell'incontro.Quinta affermazione consecutiva per il Macagi Cingoli che piega 32-29 il Pressano e guadagna così tre punti dall'elevato peso specifico contro una diretta rivale per la lotta salvezza. Il Black Devils Merano supera 40-34 la Brixen Bressanone nel derby e tiene così il passo delle rivali guadagnando terreno nei confronti della formazione sarda in ottica corsa al quarto posto.

