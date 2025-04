Mancini Juve l’allenatore rivela | Roma? Ogni giorno sono su qualche panchina… Futuro? Ci sono tante squadre importanti

L'ex ct della Nazionale Roberto Mancini, accostato anche alla panchina della Juve, è stato intervistato dal TG1.

PAROLE – «No, non ho nessun ruolo alla Sampdoria, assolutamente. È solo che la Samp per me è qualcosa di speciale, quindi in un momento così di difficoltà. conosco il presidente, parliamo spesso, quindi se posso dare un consiglio. Roma? Ogni giorno sono su qualche panchina: di qua, di là, di su, di giù. È un po' come in politica (sorride). Ci sono tante squadre importanti, in Europa. Vediamo».

«Nazionale? Per me è stata la parentesi più bella di sempre. Vincere con la Nazionale è qualcosa di totalmente diverso, quindi chi lo sa. Questo non si può dire.

