borsa | wall street chiude positiva Dj +764% Nasdaq +1202%

wall street accellera e chiude positiva. Il Dow Jones guadagna +7,64% a 40.541,40 punti, il Nasdaq sale del 12,02% a 17.088,15 punti mentre lo S&P 500 chiude a +9,28% a 5.445,74 punti. Lapresse.it - borsa: wall street chiude positiva, Dj +7,64%, Nasdaq +12,02% Leggi su Lapresse.it Milano, 9 apr. (LaPresse) – Dopo l’annuncio dello stop di 90 giorni sui dazi,accellera e. Il Dow Jones guadagna +7,64% a 40.541,40 punti, ilsale del 12,02% a 17.088,15 punti mentre lo S&P 500a +9,28% a 5.445,74 punti.

