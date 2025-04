Calciomercato.it - Inter, Calhanoglu ai saluti: finanzia il grande colpo dal Real

Leggi su Calciomercato.it

L’ha messo nel mirino unmoltoessante che può arrivare dalMadrid. L’affare può diventare possibile in caso di cessione di Hakan, che continua ad avere tanti estimatori in giro per il mondo.Come è noto, i nerazzurri sono alle prese con un momento davvero cruciale nel progetto di Simone Inzaghi e di tutta la dirigenza. Come è normale che sia, infatti, in una situazione di questo tipo la concentrazione è massima sul calcio giocato e sul campo, dal momento che ci sono tre obiettivo in piedi. La squadra, infatti, è al primo posto in Serie A con tre punti di vantaggio sul Napoli, in perfetto equilibrio in semifinale di Coppa Italia contro il Milan ed ha vinto per 2-1 l’andata contro il Bayern Monaco in trasferta in Champions League.può salutare: nuovodalMadrid (Calciomercato.