Calciomercato Juve che movimenti in attacco! Ceccarini | Vlahovic verso la cessione novità su Milik mentre Kolo Muani…

JuventusNews24Calciomercato Juve, che movimenti in attacco! Ceccarini fa il punto delle situazioni in prestito dei bianconeriIl giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle possibili mosse della Juve in attacco, soffermandosi sul futuro di Vlahovic e dell’attaccante del Napoli Osimhen.PAROLE – «Per l’anno prossimo la Juventus cercherà un centrocampista e un grandissimo centravanti – conferma Ceccarini – Visto che con Milik si cercherà una risoluzione e Vlahovic va verso la cessione. Riguardo Kolo Muani io credo che la Juve punti ancora a tenerlo, alle proprie condizioni. Il grande obiettivo è Osimhen ma ha una clausola da 75 milioni di euro che vale solo per l’estero, quindi alla Juve il Napoli chiederebbe sicuramente di più, nel caso in cui ci fosse la volontà del giocatore, questa potrebbe pesare, ma non so di quanto farebbe effettivamente scendere le pretese di De Laurentiis». Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, che movimenti in attacco! Ceccarini: «Vlahovic verso la cessione, novità su Milik mentre Kolo Muani…» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, cheinfa il punto delle situazioni in prestito dei bianconeriIl giornalista Niccolòha fatto il punto sulle possibili mosse dellain, soffermandosi sul futuro die dell’attaccante del Napoli Osimhen.PAROLE – «Per l’anno prossimo lantus cercherà un centrocampista e un grandissimo centravanti – conferma– Visto che consi cercherà una risoluzione evala. RiguardoMuani io credo che lapunti ancora a tenerlo, alle proprie condizioni. Il grande obiettivo è Osimhen ma ha una clausola da 75 milioni di euro che vale solo per l’estero, quindi allail Napoli chiederebbe sicuramente di più, nel caso in cui ci fosse la volontà del giocatore, questa potrebbe pesare, ma non so di quanto farebbe effettivamente scendere le pretese di De Laurentiis».

Calciomercato Juve, che movimenti in attacco! Ceccarini: «Vlahovic verso la cessione, novità su Milik mentre Kolo Muani…» - Calciomercato Juve, che movimenti in attacco! Ceccarini fa il punto delle situazioni in prestito dei bianconeri Il giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle possibili mosse della Juve in a ... (juventusnews24.com)

Hancko Juve, svolta improvvisa dopo l’esonero di Thiago Motta! Era stato bloccato per l’estate ma… Piani stravolti: le ultimissime - Hancko Juve, svolta improvvisa dopo l’esonero di Thiago Motta: tutti gli aggiornamenti sul futuro del difensore Il giornalista Alfredo Pedullà ha fornito un importante aggiornamento per quelle che pot ... (juventusnews24.com)

Juventus, rivoluzione in attacco: da Sesko e Hojlund ai profili alla Abraham, tutti gli obiettivi - Una rivoluzione ci sarà, ma con ogni probabilità sarà relegata a un reparto. Ossia l`attacco. Ecco: dimenticate un`estate tranquilla in casa Juve, sebbene solitamente. (msn.com)