Lotta Enrica Rinaldi in finale per il bronzo agli Europei Aurora Russo ai ripescaggi

finale per il bronzo raggiunta ed un’atleta ai ripescaggi: è questo il bilancio dell’Italia nella terza giornata degli Europei senior 2025 di Lotta, in corso a Bratislava, in Slovacchia: l’esordio della femminile comporta la certezza dell’approdo di Enrica Rinaldi alla sfida per il gradino più basso del podio, appuntamento che proverà a raggiungere anche Aurora Russo.Nei -76 kg Enrica Rinaldi nel turno di qualificazione ottiene un’importante vittoria contro la bulgara Vanesa Stoyanova Georgieva, sconfitta ai punti per 4-0, poi ai quarti cede il passo alla testa di serie numero 1, la turca Yasemin Adar Yigit, che si impone per schienamento dopo appena 35? con lo score già sul 4-0. L’anatolica, però, approda in finale e per l’azzurra si spalancano direttamente le porte della finale per il bronzo, nella quale domani Rinaldi se la vedrà con l’austriaca Martina Kuenz, battuta ai punti per 2-1 dalla turca in semifinale. Oasport.it - Lotta, Enrica Rinaldi in finale per il bronzo agli Europei. Aurora Russo ai ripescaggi Leggi su Oasport.it Unaper ilraggiunta ed un’atleta ai: è questo il bilancio dell’Italia nella terza giornata deglisenior 2025 di, in corso a Bratislava, in Slovacchia: l’esordio della femminile comporta la certezza dell’approdo dialla sfida per il gradino più basso del podio, appuntamento che proverà a raggiungere anche.Nei -76 kgnel turno di qualificazione ottiene un’importante vittoria contro la bulgara Vanesa Stoyanova Georgieva, sconfitta ai punti per 4-0, poi ai quarti cede il passo alla testa di serie numero 1, la turca Yasemin Adar Yigit, che si impone per schienamento dopo appena 35? con lo score già sul 4-0. L’anatolica, però, approda ine per l’azzurra si spalancano direttamente le porte dellaper il, nella quale domanise la vedrà con l’austriaca Martina Kuenz, battuta ai punti per 2-1 dalla turca in semi

Rinaldi per il bronzo e Russo ai ripescaggi: domani ancora lotta femminile a Bratislava. Europei di Lotta, Rinaldi conquista la finale per il bronzo: domani obiettivo podio. Lotta: Enrica Rinaldi conquista l’argento ai Giochi del Mediterraneo. Italia a medaglia a Budapest: splendido bronzo per la Rinaldi. Giochi del Mediterraneo, argento per Enrica Rinaldi nella lotta libera. Europei jr lotta, Liuzzi e De Vita di bronzo. Venerdì Rinaldi in finale. Ne parlano su altre fonti

Lotta, Enrica Rinaldi in finale per il bronzo agli Europei. Aurora Russo ai ripescaggi - Una finale per il bronzo raggiunta ed un'atleta ai ripescaggi: è questo il bilancio dell'Italia nella terza giornata degli Europei senior 2025 di lotta, ... (oasport.it)

Ragazze nel pallone - Lotta finale in streaming - Il film Ragazze nel pallone - Lotta finale in streaming legale completo è disponibile in italiano su Amazon Prime Video, Mediaset Infinity, TIMVISION, Google Play, iTunes. Per ogni piattaforma ... (movieplayer.it)

Ragazze nel pallone: Lotta finale streaming - Scopri dove vedere Ragazze nel pallone: Lotta finale in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Ragazze nel pallone: Lotta finale in gratis con pubblicità ... (comingsoon.it)