Ilveggente.it - Berrettini-Musetti, Atp Montecarlo: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Il cielo soprasi tinge d’azzurro: tutto quello che c’è da sapere sulla sfida agli ottavi di finale tra Matteoe Lorenzo.Hanno vinto alla stessa maniera. In rimonta, quando tutto sembrava, al netto dell’imprevedibilità del tennis, ormai perso. Anche Lorenzoha dovuto trascinare la partita al terzo set, ma quel che conta è il risultato: sebbene avesse perso malamente il primo parziale, anche il carrarino è riuscito a ribaltare un match iniziato nel peggiore dei modi., Atptv,(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl tutto a 24 ore di distanza da quando Matteo, sul pezzo come non lo si vedeva da tempo, ha rispedito a casa il numero 2 del mondo senza troppi complimenti. Anche lui, come il suo connazionale, aveva perso il primo set; in quelli successivi, però, è riuscito a dare il meglio di sé, battendo con coraggio e determinazione Sascha Zverev.