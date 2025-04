Zirkzee criticato aspramente da Keane l’ex obiettivo della Juve demolito | Non è abbastanza bravo per il Manchester United

JuventusNews24Zirkzee criticato aspramente da Keane: tutte le dichiarazioni sull’ex obiettivo della Juve. Ecco cosa ha dettol’ex calciatore Roy Keane non le manda a dire a Zirkzee, ex obiettivo della Juventus. Le parole a Sky Sport DE sull’attaccante del Manchester United.PAROLE – «So che lo United ha battuto Leicester e Real Sociedad, ma se guardi le ultime partite pensi: non è abbastanza, non è abbastanza buono ciò che vediamo. I due attaccanti che hanno nel club non sono abbastanza bravi per il Manchester United, ma ci sono altri giocatori in squadra. Ci sono giocatori di fascia, difensori che possono segnare gol, ci sono calci piazzati».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Zirkzee criticato aspramente da Keane, l’ex obiettivo della Juve demolito: «Non è abbastanza bravo per il Manchester United» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24da: tutte le dichiarazioni sul. Ecco cosa ha dettocalciatore Roynon le manda a dire a, exntus. Le parole a Sky Sport DE sull’attaccante del.PAROLE – «So che loha battuto Leicester e Real Sociedad, ma se guardi le ultime partite pensi: non è, non èbuono ciò che vediamo. I due attaccanti che hanno nel club non sonobravi per il, ma ci sono altri giocatori in squadra. Ci sono giocatori di fascia, difensori che possono segnare gol, ci sono calci piazzati».Leggi suntusnews24.com

