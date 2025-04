Oasport.it - Tiro a volo, Diego Valeri quinto nel trap a Buenos Aires. Vince Brol Cardenas

Leggi su Oasport.it

Si chiude senza azzurri sul podio la prova delmaschile valida per la prima tappa di Coppa del Mondo 2025 di, in corso a, in Argentina:approda in finale ma termina, mentre per Mauro De Filippis, nono e Daniele Resca, 11°, è fatale lo shoot-off al termine delle qualificazioni, nelle quali ben si comporta Lorenzo Ferrari, che chiude in testa al termine dei 125 piattelli, ma era iscritto alla gara senza diritto d’accesso alla finale.Nell’ultimo atto domina il guatemalteco Jean Pierre, che nel duello conclusivo supera lo statunitense Walton Eller, battuto per 46-43 al termine dei 50 piattelli regolamentari. Gradino più basso del podio per l’altro statunitense William Hinton, eliminato a quota 31/40.Quarta piazza per il neozelandese Owen Mark Robinson, che si ferma a 27/35, mentre si classifica(Marina Militare), il quale esce di scena con lo score di 22/30, infine c’è la sesta posizione per il tiratore che esce di scena a metà gara, l’australiano Mitchell Iles, out con il punteggio di 18/25.