Fabio Jakobsen sottoposto ad un’operazione complessa | “Muscoli addominali tagliati da cima a fondo”

Fabio Jakobsen ha parlato del delicatissimo e complicato intervento cui si è dovuto sottoporre dopo la diagnosi della restrizione alle arterie: "Mi hanno aperto la pancia in due. Si è fatto alla vecchia maniera: apri, osserva e fai quel che devi". I tempi di recupero? "Lunghi, ma era necessario: se non mi operavo avevo finito di andare in bici" Leggi su Fanpage.it ha parlato del delicatissimo e complicato intervento cui si è dovuto sottoporre dopo la diagnosi della restrizione alle arterie: "Mi hanno aperto la pancia in due. Si è fatto alla vecchia maniera: apri, osserva e fai quel che devi". I tempi di recupero? "Lunghi, ma era necessario: se non mi operavo avevo finito di andare in bici"

STOP PER FABIO JAKOBSEN, SARA' OPERATO AD ENTRAMBE LE ARTERIE ILIACHE FEMORALI. Fabio Jakobsen sospende l'attività per una doppia otturazione alle arterie iliache. Team Picnic-PostNL, Fabio Jakobsen dovrà subire una doppia operazione all’arteria iliaca. Incidente Fabio Jakobsen: la procura di Katowice apre un'inchiesta per lesioni gravi. Ciclismo, Jakobsen operato nella notte: "Condizioni gravi, ma stabili". Parla l'artefice della caduta di Jakobsen: «Odio ciò che è successo ieri. Penso a lui costantemente».. Ne parlano su altre fonti

STOP PER FABIO JAKOBSEN, SARA' OPERATO AD ENTRAMBE LE ARTERIE ILIACHE FEMORALI - Uno dei grandi assenti negli ordini di arrivo che contano in questa stagione è Fabio Jakobsen. L'olandese del Team Picnic PostNL non è mai riuscito ad essere protagonista e al momento di forzare non ... (tuttobiciweb.it)

Team Picnic-PostNL, Fabio Jakobsen dovrà subire una doppia operazione all’arteria iliaca - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Jakobsen operato d’urgenza: restrizione del flusso alle arterie, le gambe non rispondono come dovrebbero - Fabio Jakobsen, sprinter olandese della Team Picnic PostNL è costretto a finire sotto i ferri per risolvere un problema fisico serio che lo perseguita ... (fanpage.it)