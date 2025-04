Cityrumors.it - Garlasco: dalla semilibertà chiesta per Stasi alla figura di Sempio, fino alla ricusazione chiesta dalla Procura di Pavia

Leggi su Cityrumors.it

A tanti anni di distanza dall’omicidio di Chiara Poggi e con un colpevole in carcere a scontare la pena prevista da vari processi, sembra però riaprirsi l’intera vicendaNella mattina di lunedì 13 agosto 2007, Chiara Poggi, ventiseienne laureata in economia, fu colpita a morte con un oggetto contundente, mai identificato né ritrovato, nella villetta in cui viveva con la famiglia a. L’efferato omicidio fin da subito ebbe un grande riscontro mediatico anche per gli innumerevoli colpi di scena, processi e sentenze di tribunali che ne seguirono. Soltanto otto anni dopo infatti, la Corte suprema di Cassazione ha riconosciuto definitivamente come unico colpevole del delitto il fidanzato della vittima Alberto, allora studente di economia, poi divenuto contabile. In tutti questi anni le continue richieste di revisione del processo da parte di, condannato a 16 anni di reclusione, sono state sempre rigettate.