Bando Ales per catalogatori a Firenze e Napoli | candidature entro il 18 aprile

Nuove opportunità di lavoro per professionisti del settore bibliotecario:S.p.A., azienda in house del Ministero della Cultura impegnata nella valorizzazione e nella fruizione del patrimonio culturale italiano, ha aperto una selezione per l’assunzione di addetti alla catalogazione di materiale librario. Le sedi di lavoro sono collocate presso biblioteche pubbliche delle città die .peril 18Scuolalink.