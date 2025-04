Nuova Sampdoria nel segno di Evani Quando Chicco disse | L’età avanza

Sampdoria: 'Chicco' Evani nuovo allenatore. Nel suo staff Attilio Lombardo, con Mancini Jr nella dirigenza. Andrea Mancini sarà infatti il nuovo ds. Intanto, proprio nella tarda mattinata di oggi, l'ex ct azzurro Roberto Mancini si è presentato a Bogliasco, al termine della primissima sessione di allenamento sotto la 'magistrale' guida di 'Chicco' Evani e Attilio Lombardo. A quanto pare Roberto Mancini avrà un ruolo come super-consulente esterno (è comunque libero per quanto concerne il mercato allenatori). SERIE B: IL NEW DEAL Sampdoria PARTE DAL BUON 'Chicco'Mission fondamentale, in casa Sampdoria, quella di abbandonare al più presto il terzultimo posto nella classifica di Serie B. La Sampdoria è infatti terzultima in graduatoria a?? 32 punti fatti registrare in 32 incontri, gli stessi punti della Reggiana che però è 17^ e nella pericolosa zona playout.

