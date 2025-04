Oasport.it - Scacchi: Marina Brunello risale agli Europei femminili, Zimina sconfitta

Teodora Injac è leader solitaria degliindividuali diin corso di svolgimento a Rodi, in Grecia. Per lei oggi arriva un’altra vittoria, l’ottava consecutiva, contro l’armena Lilit Mkrtchian, in quella che è una sequenza della quale sembra non vedersi più la conclusione. E, certamente, una delle più clamorose nella storia moderna degli, considerato che la qualità dell’evento è comunque non bassa. A inseguirla, dopo 9 turni su 11, è rimasta solo la rumena Irina Bulmaga, con cui ci sarà l’incontro potenzialmente decisivo per le sorti della rassegna.In casa Italia sembra essersi ripresa dall’inizio negativo, che coglie la seconda vittoria consecutiva, e anche in stile, contro la rumena Mihaela Sandu. Brava l’azzurra a uscire dalla Caro-Kann sfruttando, con il Nero, l’errore dell’avversaria che già all’undicesima mossa le regala un pedone in più senz’alcun tipo di compenso, e brava anche a concretizzare il vantaggio in maniera palese nel tempo, fino a trovarsi in un finale di Donna e Torre contro Donna e Cavallo e ben tre pedoni in più, due dei quali liberi di marciare verso la promozione.