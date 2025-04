Cena al Quirinale con i Reali Uk Mattarella Dalla salvaguardia delle regole dipende un futuro di pace

ROMA (ITALPRESS) – L'importanza della "solidarità tra Paesi che condividono i valori della libertà e della democrazia, il rispetto dei diritti umani e civili, i diritti dei popoli, l'aspirazione alla pace, il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, il valore della cooperazione e del dialogo come strumenti principali nelle relazioni internazionali". E' quanto sottolineato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del brindisi della Cena di Stato al Quirinale in onore di re Carlo e della consorte Camilla. "La nostra azione comune – prosegue – di fronte alle sfide dei nostri tempi si basa su questi valori e rappresenta elemento di fiducia vedere confermato il chiaro e convinto impegno di Londra insieme ai partner europei nella tutela dell'ordine internazionale.

