Jessica Morlacchi e Luca Calvani | Confessioni Shock Dopo il Grande Fratello! Scopri Tutto

Jessica Morlacchi e Luca Calvani Dopo il Grande Fratello? La vincitrice del reality si è sbottonata, rivelando dettagli inediti sul suo rapporto con l'ex concorrente e sui suoi progetti futuri.

Il Ritorno al Canto e il Sogno Sanremo di Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi non ha dubbi: il suo futuro è nella musica. Dopo l'esperienza al Grande Fratello, è più determinata che mai a inseguire il suo sogno di cantare. Con il suo nuovo singolo, Ambaradam, lanciato a gennaio, punta dritto al Festival di Sanremo. "Mi hanno detto che la tv fa per me, per via della mia ironia, ma il mio amore Grande è il canto", ha confessato.

Agorafobia e Attacchi di Panico: La Battaglia Personale di Jessica

La Morlacchi ha condiviso un lato vulnerabile della sua vita, parlando apertamente dei suoi attacchi di panico e dell'agorafobia che l'hanno colpita fin dall'adolescenza.

