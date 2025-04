Volley femminile playoff Scudetto | Conegliano chiude la serie con Novara sarà finale con Milano

Leggi su Sportface.it

corsara al PalaIgor. Le Pantere non tremano in gara-4 e battono in quattro set (28-26 23-25 25-20 25-16)e si guadagnano la settimaconsecutiva. Igo ko nonostante i 34 punti di Tolok, ma le ragazze di Daniele Santarelli rispondono con una grande prova corale grazie ai 20 di Haak, 17 di Zhu, 16 di Gabi e soprattutto i 14 di Sarah Fahr (91% in attacco e due muri), premiata come miglior giocatrice.equilibratissima conche ha rimediato in gara-2 la prima sconfitta stagionale dopo 50 vittorie consecutive. Dal ko di due incontri fa, l’Imoco è tornata ad essere la solita schiacciasassi. Incila sfida che tutti attendevano. Dall’altra parte della rete ecco la Verodi Paola Egonu, che ha dominato il confronto con Scandicci (3-0) in semi