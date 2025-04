Incendio a Caivano i comuni valutano la chiusura delle scuole

chiusura delle scuole è una delle misure al vaglio dei comuni interessati dall’Incendio divampato nel pomeriggio nell’area industriale di Caivano. Lo si apprende da una nota della Prefettura di Napoli che oggi ha convocato ìil Centro Coordinamento Soccorsi. Lo stesso Centro Coordinamento Soccorsi, anche in relazione alle prescrizioni indicate dall’Asl, “suggerisce che i sindaci valutino scrupolosamente la chiusura delle scuole”. I sindaci dei comuni limitrofi e dei territori interessati dalla nube di fumo stanno adottando le ordinanze precauzionali a tutela della salute dei cittadini. Il referente sanitario regionale, dottor Giuseppe Galano, ha emanato il protocollo generale sulle maxi emergenze per eventuale afflusso massivo di pazienti con sintomi da intossicazione. Anteprima24.it - Incendio a Caivano, i comuni valutano la chiusura delle scuole Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiLaè unamisure al vaglio deiinteressati dall’divampato nel pomeriggio nell’area industriale di. Lo si apprende da una nota della Prefettura di Napoli che oggi ha convocato ìil Centro Coordinamento Soccorsi. Lo stesso Centro Coordinamento Soccorsi, anche in relazione alle prescrizioni indicate dall’Asl, “suggerisce che i sindaci valutino scrupolosamente la”. I sindaci deilimitrofi e dei territori interessati dalla nube di fumo stanno adottando le ordinanze precauzionali a tutela della salute dei cittadini. Il referente sanitario regionale, dottor Giuseppe Galano, ha emanato il protocollo generale sulle maxi emergenze per eventuale afflusso massivo di pazienti con sintomi da intossicazione.

Incendio Caivano, scuole chiuse in comuni del circondario. Incendio a Caivano, il Comune 'chiudete porte e finestre'. Maxi incendio a Caivano Pascarola, ecco i provvedimenti: domani scuole chiuse. Nube nera, l'appello ai cittadini: "Restate a casa. Non aprite le finestre". Incendio a Caivano vicino Napoli, fiamme e fumo nero visibile per chilometri: paura per la nube tossica. Incendio alla Chimpex di Caivano: fiamme e nube tossica nell'area industriale, cittadini invitati a restare in casa. Ne parlano su altre fonti

Incendio Caivano, scuole chiuse in comuni del circondario - Scuole chiuse in diversi comuni nell'area limitrofa a Caivano, dopo il maxi incendio in una fabbrica di prodotti chimici che è scoppiato nel pomeriggio ... (fanpage.it)

Incendio fabbrica di prodotti chimici a Caivano, scuole chiuse in molti comuni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Incendio Pascarola, aria inquinata? Le precauzioni per chi vive nelle vicinanze - Oggi pomeriggio si è verificato un incendio presso l’opificio industriale Chimpex Industriale S.P.A. ubicato nella zona ASI di Pascarola nel comune di Caivano. I Vigili del Fuoco si ... (msn.com)