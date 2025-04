Re Carlo e Camilla a sorpresa anche da Papa Francesco | Lieti di averlo incontrato

Carlo II si è detto «lieto» che Papa Francesco abbia potuto ricevere lui e la Regina Camilla . «Le Loro Maestà il Re Carlo e la Regina Camilla hanno avuto questo pomeriggio un incontro privato con Sua Santità Papa Francesco in Vaticano» si apprende da fonti diplomatiche, «sono state liete che il Papa si sia sentito in grado di riceverli e di aver avuto l’opportunità di scambiarsi gli. Feedpress.me - Re Carlo e Camilla a sorpresa anche da Papa Francesco: “Lieti di averlo incontrato” Leggi su Feedpress.me ReII si è detto «lieto» cheabbia potuto ricevere lui e la Regina. «Le Loro Maestà il Ree la Reginahanno avuto questo pomeriggio un incontro privato con Sua Santitàin Vaticano» si apprende da fonti diplomatiche, «sono state liete che ilsi sia sentito in grado di riceverli e di aver avuto l’opportunità di scambiarsi gli.

Re Carlo e Camilla, visita privata (a sorpresa) al Papa. Prima il discorso in italiano alle Camere: «Spero di. Dall’incontro con Meloni alla visita al Papa: il terzo giorno in Italia di re Carlo e Camilla. Carlo e Camilla in visita privata dal Papa nel loro anniversario di matrimonio. Re Carlo e Camilla a cena al Quirinale: il menù, il cerimoniale, il dress code. Re Carlo e Camilla, atterraggio reale a Ciampino: il Re incanta, il siparietto con una fan. Il sontuoso Banchetto di Stato di re Carlo e della regina Camilla al Quirinale. Ne parlano su altre fonti

Re Carlo e Camilla, visita privata (a sorpresa) al Papa. Prima il discorso in italiano alle Camere - Re Carlo III, in visita di Stato in Italia con la regina Camilla, incontrerà oggi alle 10.20 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle ... (ilmessaggero.it)

Re Carlo (in italiano): «Spero di non rovinare la lingua di Dante». L'omaggio a Camilla nel giorno dell'anniversario e la battuta sulla cucina - Un italiano "quasi" impeccabili, ironia e svariati omaggi all'Italia e alla sua cultura. Re Carlo III, 76 anni, nel suo suo discorso alle Camere riunite in Aula a Montecitorio ... (msn.com)

Re Carlo e Camilla, visita privata (a sorpresa) al Papa. Prima il discorso alle Camere - Re Carlo III, in visita di Stato in Italia con la regina Camilla, incontrerà oggi alle 10.20 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle ... (ilmessaggero.it)