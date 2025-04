Notizieaudaci.it - ‘Quel pezzo di m… ha continuato a scrivermi’, lo sfogo dell’amica di Ilaria Sula contro Samson

era la mia migliore amica. Queldi m.., perché così si deve chiamare, haa scrivermi, il giorno stesso in cui ha gettato il corpo, si è visto con me dopo un’ora. Sono distrutta, a pezzi”. Sono queste le parole pronunciate di Maria Sofia Lombardo, coinquilina e migliore amica di, la ventiduenne uccisa da Mark Antony, trasmesse a Pomeriggio 5, su Canale 5. Maria Sofia a Pomeriggio 5: ‘Voleva sfogarsi con me sugli alti e bassi con’Eravamo praticamente sorelle. Lui mi aveva scritto che aveva bisogno di parlare e di sfogarsi con qualcuno, voleva raccontarmi la situazione che non andava, tra alti e bassi, con“. Maria Sofia ricostruisce anche l’inavuto con l’assassino: «Quella sera (in cui Maria Sofia incontra Mark Antony, ndr) ha parlato della palestra, era tranquillissimo, non ha accennato a nessuna cosa, niente di niente nei confronti di