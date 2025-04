Raphinha come Tomasson folle tocco sulla linea di porta | rischia di far annullare il gol del Barcellona

Raphinha si è preso la paternità del vantaggio del Barcellona sul Borussia Dortmund rischiando la clamorosa beffa di farsi annullare la rete per fuorigioco. In un episodio che ha richiamato da vicino un altro: quando Tomasson rubò il gol a Pippo Inzaghi in un Milan-Ajax del 2003. Leggi su Fanpage.it si è preso la paternità del vantaggio delsul Borussia Dortmundndo la clamorosa beffa di farsila rete per fuorigioco. In un episodio che ha richiamato da vicino un altro: quandorubò il gol a Pippo Inzaghi in un Milan-Ajax del 2003.

Barcellona, Raphinha: "Folle giocare con Yamal. Flick? Ha un po' cambiato la mia mentalità" - Raphinha, esterno offensivo del Barcellona e ... "Giocare con lui è assolutamente folle. La sua qualità è indiscutibile. Quello che fa in campo fa sembrare che giochi a calcio da 10 anni". (tuttomercatoweb.com)

Raphinha: "Giocatore folle, che qualità. Sembra giochi da 10 anni" - "Giocare con Yamal è bellissimo. Un calciatore assolutamente folle. La sua qualità è indiscutibile. Quello che fa in campo fa sembrare che giochi a calcio da 10 anni. Prestazione di Szczesny ... (areanapoli.it)