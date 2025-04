Calciomercato.it - Poker Barcellona, Kvaradona lancia il Psg: Aston Villa ribaltato

La squadra di Flick ipoteca la semifinale imponendosi 4-0 contro il Borussia Dortmund, Luis Enrique rimonta l’Ilvede la semifinale. Contro il Borussia Dortmund la squadra di Flick ha vita facile e dilaga nella ripresa trascinata da un Lewandowski formato speciale e da un Yamal immarcabile.il Psg:(LaPresse) – Calciomercato.itI blaugrana passano al 25? del primo tempo con Raphinha che sulla linea corregge in rete un colpo di testa di Cubarsi. La prima frazione di gioco è equilibrata, mentre nella ripresa ildilaga: entra in scena Lewandowski che prima al 48?, poi al 66? aumenta il vantaggio. Alla festa catalana non può non partecipare anche Lamine Yamal che al 77? firma il 4-0 definitivo. Nel finale annullato un gol al Borussia: al ritorno, in Germania, per il Dortmund servirà il miracolo sportivo per ribaltare il risultato.