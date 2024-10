Croci celtiche e la scritta “infame”: di nuovo imbrattato il taxi di Red Sox (Di sabato 26 ottobre 2024) Il taxi di Roberto Mantovani (Red Sox) è stato nuovamente imbrattato da ignoti con simboli del fascismo, insulti e disegni fallici. Lui commenta: "Non perdo il sorriso". Fanpage.it - Croci celtiche e la scritta “infame”: di nuovo imbrattato il taxi di Red Sox Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ildi Roberto Mantovani (Red Sox) è stato nuovamenteda ignoti con simboli del fascismo, insulti e disegni fallici. Lui commenta: "Non perdo il sorriso".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Infame" e simboli neofascisti : imbrattato il taxi di "Red Sox" - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Ancora qualche grattacapo per "red sox", al secolo Roberto Mantovani, il tassista bolognese diventato popolare per aver scelto di pubblicare gli incassi giornalieri, attirandosi "qualche" ... (Bolognatoday.it)