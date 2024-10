Anteprima24.it - Cremonese-Salernitana 2-1, alla squadra di Martusciello non basta una buona ripresa per evitare il ko

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSecondo ko consecutivo per lasuperata 2-1 dallo Zini, complice un primo tempo non certo positivo disputato dai ragazzi di misterche hanno provato a rifarsi sotto nella. Pronti, via e dopo una fase di sostanziale studio al 20? sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Collocolo dopo una deviazione di Bronn, con il grigiorosso lesto a sfruttare una dormita generale della difesa dei granata sugli sviluppi di un cross di Vazquez.mezz’ora Zanimacchia va vicinissimo al raddoppio mentre quattro minuti più tardi al 34? Fiorillo deve superarsi per disinnescare un cross forte e basso di Sernicola. La, però, dimostra di essere viva sfiorando il pareggio con Simy, ma poco prima del riposo arriva il 2-0 di Bonazzoli dopo una ppersa in maniera velenosa da Tello.