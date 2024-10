Costa Volpino, ragazza di 19 anni uccisa nella sua abitazione (Di sabato 26 ottobre 2024) Una ragazza di 19 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. L’omicidio si è consumato intorno all’1 di notte di sabato 26 ottobre. Secondo il Corriere, dopo essere stata colpita la giovane sarebbe riuscita a uscire dalla sua abitazione, ma dopo pochi metri ha perso i sensi ed è deceduta. Sul caso indagano i carabinieri. Articolo completo: Costa Volpino, ragazza di 19 anni uccisa nella sua abitazione dal blog Lettera43 Lettera43.it - Costa Volpino, ragazza di 19 anni uccisa nella sua abitazione Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Unadi 19è stataa coltellatesua, in provincia di Bergamo. L’omicidio si è consumato intorno all’1 di notte di sabato 26 ottobre. Secondo il Corriere, dopo essere stata colpita la giovane sarebbe riuscita a uscire dalla sua, ma dopo pochi metri ha perso i sensi ed è deceduta. Sul caso indagano i carabinieri. Articolo completo:di 19suadal blog Lettera43

