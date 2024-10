Conte pensa già al Milan e preferisce non parlare di Lukaku: “Antipatico giudicare i singoli” (Di sabato 26 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli è già proiettato alla sfida con il Milan, in programma martedì 29 ottobre. Conte dopo Napoli-Lecce non ha voluto parlare di Lukaku. Fanpage.it - Conte pensa già al Milan e preferisce non parlare di Lukaku: “Antipatico giudicare i singoli” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli è già proiettato alla sfida con il, in programma martedì 29 ottobre.dopo Napoli-Lecce non ha volutodi

Napoli - Conte : «Ora mi gusto Inter-Juve - contro il Milan una sfida nuova per noi» - Le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la vittoria casalinga per 1-0 contro il Lecce. Tutti i dettagli in merito Antonio Conte ha parlato a Dazn dopo Napoli-Lecce, terminata 1-0. INTER-JUVE – «La guarderò di sicuro, la passione per ... (Calcionews24.com)

Conte su DAZN dopo la vittoria : “Ora pensiamo al Milan” - L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce, grazie a una rete decisiva di Di Lorenzo. Ai microfoni di Dazn, Conte ha analizzato la prestazione della sua squadra e commentato alcuni ... (Terzotemponapoli.com)