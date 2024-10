Como, ancora un incidente all'incrocio maledetto: 2 feriti (Di sabato 26 ottobre 2024) Un nuovo incidente si è verificato ieri sera, intorno alle ore 21, all’incrocio tra via Palestro e via Castelnuovo, punto tristemente noto per l’elevata frequenza di sinistri stradali. Due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. I Quicomo.it - Como, ancora un incidente all'incrocio maledetto: 2 feriti Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un nuovosi è verificato ieri sera, intorno alle ore 21, all’tra via Palestro e via Castelnuovo, punto tristemente noto per l’elevata frequenza di sinistri stradali. Due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. I

Caos traffico a Como - via Bixio riaperta dopo l'incidente - Questa mattina, sabato 26 ottobre, il traffico a Como è stato particolarmente intenso a causa di un incidente avvenuto intorno alle 11 in via Nino Bixio: la strada è stata chiusa temporaneamente in tutte le direzioni. Un'auto sarebbe finita contro ... (Quicomo.it)

Caos traffico a Como - via Bixio chiusa per incidente : lunghe colonne d'auto - Ci segnalano che questa mattina sabato 26 ottobre il traffico a Como è particolarmente intenso. Questo per un incidente avvenuto intorno alle 11 in via Nino Bixio: la strada è chiusa temporaneamente in tutte le direzioni. Un'auto sarebbe finita ... (Quicomo.it)

Tragico incidente nella notte a Como - auto con cinque ragazzi finisce fuori strada : muore un 17enne - feriti gli altri quattro - Un ragazzo di 17 anni è morto e altri quattro giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre in provincia di Como. I cinque amici, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, ... (Tpi.it)

Incidente col trattore - Giacomo Usardi ha perso la vita - Lago di Garda. Giacomo Usardi, 82 anni, ha perso la vita in un tragico incidente con il suo trattore, avvenuto nella tarda mattinata di ieri, sabato 19 ottobre, a Toscolano Maderno. Era circa mezzogiorno, quando l'82ennne stava lavorando per ... (Trentotoday.it)