Temporeale.info - Castelforte / Accuse d’immobilismo del Pd Castelforte al sindaco Angelo Felice Pompeo

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di sabato 26 ottobre 2024)– Un, come quello di, “sempre poco incisivo ma anche poco rappresentativo”. Non usano mezzi misure il gruppo consiliare del Partito Democratico (Giancarlo Cardillo e Giuseppe Rosato) ed il coordinatore comunale Dem Ferdinando Orlandi censurano alcune mancanze del. In primis il Pd stigmatizza la mancata partecipazione del comune L'articolodel PdalTemporeale Quotidiano.