Capelli profumati, come scegliere e usare i prodotti giusti (Di sabato 26 ottobre 2024) I profumi per Capelli offrono un aroma delicato, senza appesantire la chioma e senza compromettere la piega; sono inoltre formulati per non attirare le impurità ambientali e lo smog. Sebbene possano sembrare una novità , questi prodotti hanno origini molto antiche e da qualche stagione sono tornati alla ribalta. Un antico rito di bellezza Profumarsi i Capelli è un rito di bellezza che affonda le radici nella storia, tra fascino e mistero. Fin dai tempi antichi, per esempio, un delicato mix a base d'acqua ed essenze profumate era utilizzato da principesse egizie ed etrusche per deodorare il corredo da notte, tra cui federe e cuscini – in versione rudimentale – su cui le fanciulle reali appoggiavano la testa durante il sonno. Quotidiano.net - Capelli profumati, come scegliere e usare i prodotti giusti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) I profumi peroffrono un aroma delicato, senza appesantire la chioma e senza compromettere la piega; sono inoltre formulati per non attirare le impurità ambientali e lo smog. Sebbene possano sembrare una novità , questihanno origini molto antiche e da qualche stagione sono tornati alla ribalta. Un antico rito di bellezza Profumarsi iè un rito di bellezza che affonda le radici nella storia, tra fascino e mistero. Fin dai tempi antichi, per esempio, un delicato mix a base d'acqua ed essenze profumate era utilizzato da principesse egizie ed etrusche per deodorare il corredo da notte, tra cui federe e cuscini – in versione rudimentale – su cui le fanciulle reali appoggiavano la testa durante il sonno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riparare i capelli danneggiati si può? E come? Ecco come funzionano i prodotti "bond repair" - C’è una vera rivoluzione in fatto di haircare: i trattamenti bond repair. Promettono di ristrutturare la fibra di capelli sfibrati, decolorati, stressati e danneggiati, ripristinando i ponti disolfuri e ridando alla chioma luminosità e morbidezza. ... (Iodonna.it)

Guida ai prodotti per un finish lucido e satinato sui capelli - Scopri i segreti per un look elegante e naturale con i prodotti giusti Leggi tutto Come ottenere un finish glossy satinato sui capelli: i migliori prodotti su Donne Magazine. (Donnemagazine.it)

Amazon - ora puoi acquistare i prodotti di lusso per capelli preferiti dalle celeb a un prezzo shock - Quando si parla di cura dei capelli, di haircare routine e di prodotti must da avere nel proprio beauty case, tra i brand più amati (anche dalle celeb) Kérastase è senza dubbio un marchio che spicca e che si distingue dagli altri. Prodotti di alta ... (Dilei.it)

Guida pratica alla scelta dei migliori prodotti per capelli ricci - Ci sono ricci e ricci: quelli a spirale ma anche quelli più morbidi, poi quelli sottili e quelli spessi e crespi. Senza dimenticare i ricci afro con il loro diametro di curvatura molto stretto che crea il caratteristico andamento delle ciocche a S ... (Amica.it)