Calcio, la prima squadra composta da giocatori transgender ha esordito in un campionato in Spagna (Di sabato 26 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, in Catalogna, il Fenix FC ha disputato la sua prima partita grazie al progetto del cantante e attivista Hugo Marlo Wired.it - Calcio, la prima squadra composta da giocatori transgender ha esordito in un campionato in Spagna Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, in Catalogna, il Fenix FC ha disputato la suapartita grazie al progetto del cantante e attivista Hugo Marlo

